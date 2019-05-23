Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал вызов на дуэль от краснодарского журналиста Кирилла Гурьева.

Напомним, ранее телеведущий назвал екатеринбуржцев, устроивших митинги против возведения собора Святой Екатерины в сквере возле драмтеатра, «наследниками бесов». На это отреагировали екатеринбургский журналист и общественник Антон Дербенев и журналист из Краснодара Кирилл Гурьев, которые вызвали Соловьева на дуэль.

Как передает Ura.ru, отвечая на письмо Гурьева, который также ведет блог «Человек пельмень», Владимир Соловьев заявил, что не намерен выходить с ним на бой.

Телеведущий упрекнул краснодарского журналиста в попытке прославиться на популярной теме, а также намекнул на невменяемость Гурьева.

«Этот человек себя называет "человек-пельмень"… С кем буду разбираться, с кастрюлькой, в которой варится пельмень? "Человек-пельмень" — ему нужна психиатрическая помощь», — добавил Соловьев.