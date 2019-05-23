В квартире экс-министра по делам «Открытого правительства» Михаила Абызова нашли наркотики.

Об этом в четверг, 23 мая, сообщил следователь в Басманном суде, передает «Интерфакс». «Нами было получено заключение химической экспертизы. В квартире, принадлежащей Абызову, было обнаружено наркотическое вещество», — сказал следователь.

Между тем, «Новая газета» со ссылкой на адвоката Абызова уточняет, что Абызову не было предъявлено обвинений, а следствие завело административное дело.

Напомним, Абызова обвиняют в создании преступного сообщества и хищении 4 млрд рублей у Сибирской энергетической компании и компании «Региональные электрические сети».