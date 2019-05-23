Сквер у Театра драмы исключат из списка мест для строительства храма в Екатеринбурге

Власти Екатеринбурга отказались от строительства храма на месте сквера у Театра драмы после опроса.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что, согласно опросу ВЦИОМ, 74% екатеринбуржцев выступили против строительства храма на месте сквера.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в своем Instagram написал, что такие данные «дают основания исключить сквер у Театра драмы из перечня возможных мест для размещения храма святой Екатерины».

«Обращусь к главе Екатеринбурга Александру Высокинскому с просьбой не включать эту площадку в перечень мест при проведении опроса. Мы прошли этот конфликт, он исчерпан. Нам предстоит вместе найти новое место для храма», — подчеркнул Куйвашев.

Напомним, с 13 мая в Екатеринбурге проходили протесты против строительства храма на месте сквера у Театра драмы.