Сквер у Театра драмы исключат из списка мест для строительства храма в Екатеринбурге

Власти Екатеринбурга отказались от строительства храма на месте сквера у Театра драмы после опроса.
Sobesednik.ru ранее писал о том, что, согласно опросу ВЦИОМ, 74% екатеринбуржцев выступили против строительства храма на месте сквера.
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в своем Instagram написал, что такие данные «дают основания исключить сквер у Театра драмы из перечня возможных мест для размещения храма святой Екатерины».
«Обращусь к главе Екатеринбурга Александру Высокинскому с просьбой не включать эту площадку в перечень мест при проведении опроса. Мы прошли этот конфликт, он исчерпан. Нам предстоит вместе найти новое место для храма», — подчеркнул Куйвашев.
Напомним, с 13 мая в Екатеринбурге проходили протесты против строительства храма на месте сквера у Театра драмы.
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ВЦИОМ опубликовал данные опроса екатеринбуржцев по поводу строительства храма святой Екатерины. 58% опрошенных заявили, что храм нужно построить в другом месте, не в сквере у Театра драмы. 74% назвали выбор места неудачным. Эти данные показывают, что при подборе площадки были допущены ошибки, не было в полной мере учтено мнение горожан. Нужно выбрать более подходящее место и строить там храм, о появлении которого давно мечтают православные жители Екатеринбурга. ⠀ Вы знаете, что администрация Екатеринбурга сейчас собирает предложения горожан по поводу нового места строительства храма святой Екатерины. Затем будет проведен опрос жителей Екатеринбурга. Я думаю, что опубликованные данные ВЦИОМ дают основания исключить сквер у Театра драмы из перечня возможных мест для размещения храма святой Екатерины. Обращусь к главе Екатеринбурга Александру Высокинскому с просьбой не включать эту площадку в перечень мест при проведении опроса. Мы прошли этот конфликт, он исчерпан. Нам предстоит вместе найти новое место для храма.