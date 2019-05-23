Виктория Скрипаль, племянница отравленного в Солсбери экс-полковника ГРУ рассказала о звонках ее дяти.

Как передает «Московский комсомолец», Сергей Скрипаль дважды связывался с родственниками из России после своего отравления в Солсбери.

По словам его племянницы Виктории, в первый раз экс-полковник ГРУ звонил ей после того, как на Викторию и ее мужа напали в ТСЖ. Скрипаль спрашивал родственницу о ее здоровье и обвинял в том, что она привлекает к себе слишком много внимания СМИ.

Второй звонок Скрипаля родным состоялся 9 мая.

«Привет, Викуль. (Это) дядя Сережа. Пытался пробиться — чего-то абонент не отвечает, абонент не отвечает. Ну ладно, с праздником. Всего самого доброго! Хотел узнать, как там у вас дела, как палец у Сеньки. Ну ладно. У меня все нормально — у нас, у Юлечки тоже. Все нормально, мамулю с праздником тоже, с Днем победы. Ну давай, все», — приводит издание текст сообщения с автоответчика.