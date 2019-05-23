Прокуратура проверит пермскую гимназию, где установили разные проходные баллы для мальчиков и девочек.

Напомним, ранее Sobesednik.ru писал, что в престижной пермской гимназии №4 для девочек-первоклашек установили более высокий проходной балл, чем для мальчиков. Директор учебного учреждения объяснила эту ситуацию наличием у мальчиков больших возможностей стать в будущем лидерами.

Как передает портал 59.Ru, сложившейся в гимназии ситуацией заинтересовалась региональная прокуратура. Отмечается, что представители надзорного ведомства проведут в учебном учреждении проверку и встретятся с его администрацией.

«Прокуратура запросит у гимназии положения о приеме в первый класс. Также сотрудники прокуратуры встретятся с администрацией школы, чтобы получить разъяснения ситуации. В случае нарушений будут приняты меры», — заявили в прокуратуре, добавив, что на проверку по стандарту отводится 30 дней, но материалы могут собрать и раньше.