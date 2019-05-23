Синоптики и МЧС предупредили жителей столицы о грозе с усилениями ветра до 17 м/с и граде в ближайшие часы.

Ранее Sobesednik.ru писал, что в четверг, 23 мая, в столичный регион придут кратковременные дожди и грозы, ветер при которых усилится до 12-17 м/с.

Как передает агентство городских новостей «Москва», столичное управление МЧС выпустило экстренное предупреждение в связи с надвигающейся на регион непогодой.

«В ближайший час с сохранением до конца суток 23 мая местами по Московской области ожидается дождь, местами сильный, гроза, град, при грозе порывы ветра 12-17 м/с», — говорится в сообщении спасателей.

Москвичей призывают также на время грозы отключить в домах электричество и газ, перестать пользоваться электрическими приборами и постараться не выходить на улицу.