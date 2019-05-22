В метро Москвы рассказали, почему эвакуация 1041 пассажира после ЧП с застрявшими поездами длилась более трех часов.

Напомним, вечером во вторник, 21 мая, из-за неисправности в тоннеле Солнцевской и Большой кольцевой линий Московского метрополитена застряли три поезда, в которых находились более тысячи пассажиров. Их эвакуация заняла 3 часа 20 минут, при этом само движение поездов на аварийном участке было восстановлено лишь к полуночи.

Как передает «Интерфакс», в самом метрополитене столь продолжительную эвакуацию объяснили выбором максимально безопасного для пассажиров способа выхода из поездов.

Подчеркивается, что к застрявшим в тоннеле людям было решено подвезти другой поезд, который довозил пассажиров до станции «Хорошевская». По словам сотрудников подземки, в противном случае людям пришлось бы идти по путям более километра, что опасно без специальной подготовки.

«Благодаря предпринятым мерам, вывоз пассажиров из тоннеля проходил организованно и спокойно. На станции пассажиров ждали медики, но их помощь не потребовалась. Сотрудники метро предлагали пассажирам, выехавшим из тоннеля, воду. На станции были открыты служебные туалеты, куда пассажиров провожали сотрудники», — рассказали в пресс-службе метро, добавив, что в самом тоннеле на полную мощность была запущена вентиляция.