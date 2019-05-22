В пермской элитной гимназии №4 для девочек установили более высокий проходной балл, чем для мальчиков.

Как передает портал 59.ru, родители первоклассников обратили внимание, что руководство престижной пермской гимназии №4, куда дети поступают после специальных подготовительных курсов, завысило проходной балл для девочек. Отмечается, что для поступающих в гимназию учениц проходной балл составил 69,1, в то время как для учеников — 65,7.

Ресурс подчеркивает, что в учебное учреждения могли бы поступить еще 20 девочек, если бы проходной балл остался прежним.

При этом директор гимназии Татьяна Дьякова, которая ранее была оштрафована за незаконное отстранение ученицы с розовыми волосами, не увидела ничего оскорбительного в разнице между проходными баллами мальчиков и девочек, объяснив такое решение наличием у мальчиков лидерских качеств.

«Дело в том, что, как правило, девочки более прилежные, они показывают по итогам обучения в субботней школе результаты выше, а у мальчишек в основном нет этого прилежания, поэтому у них баллы ниже. Но зато потом они становятся лидерами. <...> Кто управляет страной? Как правило, мальчишки бывшие», — рассказала она.

Уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае Светлана Денисова призвала разобраться в ситуации и посоветовала родителям будущих первоклассников официально обратиться к ней. В этом случае специалисты смогут дать развернутый ответ по поводу произошедшего.