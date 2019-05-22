Избитый полицейским на рэп-фестивале в «Лужниках» студент получил сотрясение мозга и открытую черепно-мозговую травму.

Ранее Sobesednik.ru уже писал об избиении силовиками посетителей музыкального фестиваля Hip-Hop Mayday, который прошел в столичных «Лужниках» 1 мая.

Как сообщает «Медиазона», одним из пострадавших в стычке с полицейскими оказался 22-летний студент Высшей школы экономики Максим Сидоренко, который в результате ударов правоохранителя получил сотрясение мозга, открытую черепно-мозговую травму и ушибленную рану затылочной области.

По словам Сидоренко, он не совершал никаких противоправных действий и у полицейского не было к нему никаких требований. Пострадавший заявил, что сотрудник правоохранительных органов подлетел к нему без предупреждения, схватил за капюшон и нанес ему семь ударов резиновой дубинкой.

«Я лежал на земле и просил полицейского меня не избивать, спрашивал, за что он меня бьет», — сказал Сидоренко.

Адвокат Дмитрий Джулай, сотрудничающий с правозащитной организацией «Зона права», заявил «Дождю», что избитый на фестивале студент уже направил в Следственный комитет заявление с просьбой завести на полицейского уголовное дело. К заявлению также прилагается видеозапись избиения.