Компания «Информационные спутниковые системы» (ИСС) им. Решетнева объявила тендер на закупку двух тысяч пиявок.

Как передает «Интерфакс», информация о тендере появилась на портале госзакупок. При этом отмечается, что поставляемые пиявки должны быть аптекарскими или лечебными, привозить их необходимо в голодном виде, а масса каждой не должна превышать трех грамм.

Всего на закупку двух тысяч пиявок предприятие выделило 89 тысяч рублей. Запланировано шесть поставок по 300 штук с периодичностью один раз в два месяца.

Агентство отмечает, что объявившая тендер компания «Информационные спутниковые системы» (ИСС) им. Решетнева является одним из ведущих российских разработчиков спутников и входит в госкорпорацию Роскосмос.