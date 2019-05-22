Свидетели трагедии в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня» рассказали о начале пожара и эвакуации.

Как передает «Интерфакс», 22 мая прошло второе заседание суда по делу о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня», который произошел 25 марта прошлого года. На суде были допрошены очевидцы трагедии и потерпевшие, которые рассказали о начале возгорания и последующей работе сотрудников торгового-центра и пожарных.

В частности, потерпевшая Ольга Айкина, пришедшая в тот день в магазин с сыном, рассказала, что видела, как находившийся в ТЦ супермаркет продолжал обслуживать покупателей даже в тот момент, когда все помещение было в дыму.

При этом свидетельница Татьяна Андреева отметила хорошую подготовку сотрудников ТРЦ, помогавших посетителям эвакуироваться из горевшего здания. Она рассказала, что ее сына, игравшего в момент пожара на детской площадке, вывела на улицу незнакомая женщина. Однако после случившегося ребенок боится закрытых и больших помещений, не спит без матери, а вся семья была вынуждена обратиться к психологу.

Кроме того, потерявшая в пожаре дочь жительница Кемерова Татьяна Балахнина сообщила суду о неспешной работе спасателей при тушении «Зимней вишни». «На четвертом этаже нас не пустили дальше, дышать там было нечем, стояли какие-то мужчины в форме, которые сказали, что наших детей спасут. Работу пожарных я видела, расчеты приехали, когда мы были уже на улице. Спасатели работали не спеша. Сначала было две машины, потом приехала еще одна», — приводит ее слова агентство.

Следующее заседание суда по данному делу, на котором будут допрошены 10 родственников погибших, назначено на 23 мая.