Главу Росреестра по Дагестану и его подчиненных заподозрили в подделке документов

Следственный комитет завел уголовное дело на главу управления Росреестра по Дагестану Сафиюлы Магомедова.

Об этом говорится на сайте СК. Помимо Магомедова, фигурантами дела также являются четверо его подчиненных и бывший замглавы администрации Дагестана Герман Рагимханов. Следствие подозревает их в создании преступного сообщества и участия в нем.

По версии следствия, фигуранты дела подделывали документы на муниципальные и государственные земельные участки и переоформляли права на них на частных лиц и компании. В результате в собственности физических и юридических лиц оказались 30 земельных участков.

Ущерб от действий преступной группы оценивается в 370 миллионов рублей.