Федеральная Служба Беспредела

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16:39, 22 мая 2019

Кантемир Карамзин
Кантемир Карамзин

Как сотрудники ФСБ в свободное от защиты Родины время зарабатывают миллиарды менее честным путем.

Как выяснила «Независимая газета», в стандартный бизнес-кейс современных рыцарей плаща и кинжала давно уже вошли взятки и крышевание бизнеса. Издание даже приводит конкретный пример.

Разразившийся в конце апреля антикоррупционный скандал вокруг управления «К» ФСБ России продолжает набирать обороты, и, похоже, это только начало. Сначала аресты полковника ФСБ Кирилла Черкалина, возглавлявшего второй «банковский» отдел управления, и двух его бывших подчиненных, затем «тихое» увольнение 27 офицеров и грянувший следом арест еще одной крупной фигуры – бывшего заместителя начальника управления капитального строительства (УКС) ФСБ Анатолия Наумова. И, наконец, сенсационная новость о рекорде чекистов-миллиардеров – изъятых у сотрудников ФСБ ценностях и активах на 12 млрд руб. Все это свидетельствует не только о беспрецедентных оборотах криминального бизнеса силовиков, но и самой масштабной чистке в новейшей истории спецслужбы. Похоже, паразиты настолько заразили организм, что под угрозой самоуничтожения он включил все защитные механизмы. Вопрос: как далеко готовы (дадут) пойти борцы с коррупцией?

Пока Управление собственной безопасности «сдает» только полковников, однако СМИ уже задаются вопросом: были ли в доле их руководители или они просто не доглядели? Если в квартирах-сейфах «простых» полковников находят такие богатства, сколько же тогда должны зарабатывать те, кто выше? Или полковники, как подозревает «Лента.ру», были всего лишь «смотрящими» за чекистским «общаком», то есть просто отвечали за общую кассу? И самое главное – куда тянутся нити и кто будет следующим? Вопросы могут возникнуть ко многим. Тучи над ФСБ продолжают сгущаться.

Новый поворот в скандале вокруг чекистов и новые обвинения против сотрудников спецслужбы выдвинуты в обращении из СИЗО юриста Кантемира Карамзина на имя президента РФ Владимира Путина (обращение и аудиозапись с подробностями есть в распоряжении редакции «НГ»). На этот раз тень упала на полицейско-судебное управление «М» и его руководителей. «Вынужден просить о помощи президента России», – пишет юрист в письме президенту. И продолжает: «Здесь они (генерал ФСБ Алексей Дорофеев и непосредственный исполнитель полковник Сергей Натаров. – прим. «НГ») медленно и каждый день меня убивают, не имея на то никаких, даже малейших законных оснований… К сожалению, я не бесстрашный герой и боюсь так открыто называть фамилии могущественных силовиков, но у меня нет выбора».

Громкое задержание юриста сотрудниками управления «М» ФСБ России произошло в Москве 10 апреля. Следователь СКР Э. Кадыров, как пишет в письме Карамзин, предъявил юристу обвинение в покушении на мошенничество (ч. 3 ст. 39, ч. 4 ст. 159 УК) по делу о частной тяжбе 12-летней давности с писателем-биографом президента РФ Олегом Блоцким, которому Кантемир Карамзин занял в 2007 году более 200 тыс. долл. Обвинение считает, что подпись под одним из двух договоров займа поддельная, несмотря на решение Черемушкинского суда Москвы от 29.01.2013, признавшего Карамзина правым в том споре и девять отказов судов разной инстанции в пересмотре этого решения с 2014 по 2018 год.

Балашихинский городской суд арестовал Кантемира Карамзина и поместил в СИЗО № 8 Сергиева Посада до 27 июля. Задержание и арест сопровождались немотивированной жестокостью и запредельным даже для российской Фемиды количеством нарушений закона, что отражено в апелляционных жалобах адвокатов и публикациях СМИ.

Инсулинозависимого юриста, пишет издание, пытали голодом и сном, не давали лекарства и очки, прессовали в камере с двумя зэками, отказали в стационарной медицинской помощи в предынсультном состоянии. В СИЗО Кантемира Карамзина привезли, по его словам, в сопровождении мощного эскорта из сотрудников ФСБ чином не ниже майоров.

Почему на разработку юриста по ничтожному с правовой точки зрения делу было брошено целое управление могущественной спецслужбы?

Как утверждает в своем обращении сам Кантемир Карамзин, он поплатился свободой за то, что посмел нарушить финансовые интересы генерала ФСБ Алексея Дорофеева, который не раз становился фигурантом антикоррупционных публикаций в связи с нашумевшим делом экс-главы Серпуховского района Александра Шестуна.

Опять же, по словам Карамзина, генерал выполняет заказ миллиардеров Воронина и Копелева, владельцев крупных московских компаний-застройщиков ФСК «Лидер» и «ДСК-1» по содействию в коммерческом споре.

Накануне Кантемир Карамзин выиграл у строительных олигархов ряд арбитражных исков на общую сумму около 15 млрд руб. 250 млн швейцарских франков – по векселю Владимира Копелева перед компанией «КИТИА ЛИМИТЕД» в интересах канадского инвестора Марка Ричардса, который вел дела с Копелевым и Ворониным с 1992 года, и еще 241 млн швейцарских франков решением третейского суда по своему соглашению с Копелевым от 27 июля 2010 года, с которым в прошлом тоже был бизнес-партнером.

По версии юриста, чтобы не платить по долгам кредиторов, Копелев и Воронин решили развалить и обанкротить предприятие. В июне 2016 года они вывели активы Копелева за границу, акции АО «ДСК-1» переоформили на Воронина, а сам легендарный домостроительный комбинат разделили на пять обществ с ограниченной ответственностью. Как утверждает юрист, на освободившихся землях девелоперы предполагали осуществить новый прибыльный проект.

Карамзин и Ричардс в судебном порядке остановили развал предприятия. Действия по дроблению АО «ДСК-1» и передаче накануне банкротства акций компании Владимиру Воронину были признаны подозрительными и приостановлены, акции арестованы, сам экс-директор ДСК-1 признан банкротом, а на его имущество наложен арест.

Деньги на кону стояли серьезные. Цитата из обращения Кантемира Карамзина президенту: «В конце февраля полковник ФСБ Натаров С.В. пригласил меня в ресторан и в личной беседе передал ультиматум, якобы исходящий от Дорофеева. Со слов Натарова его руководители потребовали от меня проиграть в Арбитражном суде Москвы дело, в котором я требовал запретить Воронину и Копелеву разделить АО «ДСК-1» на пять маленьких обществ и так распродать комбинат маленькими частями. В том же разговоре Натаров «по-дружески» рекомендовал мне пока уехать из России, что я и сделал».

Однако петля уже сжималась. «Около месяца я пробыл за границей, звонил Натарову, но так и не смог получить объяснения, в чем я провинился перед ФСБ России», – рассказывает юрист.

На 10 апреля было назначено решающее заседание Арбитражного суда города Москвы по делу о признании недействительной фиктивной сделки по передаче в июне 2016 года акций АО «ДСК-1» Владимиру Воронину накануне наступления обязательств Копелева перед «КИТИА ЛИМИТЕД».

Юрист осознавал опасность, но решил вернуться в Москву. В итоге юриста «взяли» прямо на пороге суда сотрудники ФСБ.

В своем обращении, аудиозаписи, протоколе допроса и выступлении на рассмотрении апелляционной жалобы по мере пресечения в Московском областном суде юрист Кантемир Карамзин утверждает, он стал жертвой провокации сотрудников управления «М» ФСБ России. История с писателем Блоцким юридически несостоятельна, развалится в любом суде и, по его словам, притянута за уши в качестве формального повода, чтобы упрятать его за решетку, считает юрист. Настоящая цель – разрушить арбитражное дело по искам «КИТИА ЛИМИТЕД» к бизнесменам Копелеву и Воронину и помочь им сохранить 15 млрд. Юрист уверен, что сотрудники спецслужбы выполняют заказ и действуют в корыстных интересах. Через друзей и знакомых он передал из СИЗО и опубликовал на своей странице в Facebook призыв о сборе информации о незаконной деятельности заказчиков и исполнителей по его делу, перечислив все имена и должности.

Сейчас Кантемира Карамзина «маринуют» в жестких условиях в Следственном изоляторе. «Я усвоил урок, не надо судиться с подопечными генерала Дорофеева», – пишет он в обращении. Юрист считает, что сотрудники ФСБ так демонстративно наказывают его еще и с целью показать бизнесу, где надо решать серьезные вопросы по деньгам. Тем самым «люди в штатском», по его мнению, пытаются подменить судебную власть и взять под контроль все значимые финансовые потоки.

22 апреля состоялось заседание Мосгорсуда по иску «КИТИА ЛИМИТЕД» о взыскании долга по векселю на 250 млн швейцарских франков. Перед рассмотрением сотрудники ФСБ передали Марку Ричардсу через адвоката требование отказаться от этих претензий, иначе его партнер и юрист Кантемир Карамзин живым из тюрьмы не выйдет. Несмотря на наличие экспертизы о подлинности векселя, Марк Ричардс дал поручение «КИТИА ЛИМИТЕД» отозвать иск к Копелеву. Сам Ричардс, опасаясь атаки силовиков, покинул Россию.

Так работает бизнес, который приносит миллиарды, и не только самим бизнесменам.

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