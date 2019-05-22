Борьба с авто-двойниками, врезками в сети и картелями: обзор новостей

Сегодняшние новости посвящены усилению контроля. Хотя, надо отметить, в этих случаях это не носит репрессивный характер. Но мы же знаем, впрочем, куда может привести вымощенная добрыми делами дорога...

Так, тестируются камеры и видеорегистраторы с функцией распознавания лиц. В интересах министерства внутренних дел и иных правоохранителей да силовых служб. Насколько разработка российской компании уникальна — не сообщается, но упоминается о том, что в полиции западных стран такие устройства есть.

Предполагается, что такой гаджет заинтересует широкий спектр органов — от транспортников, гоняющихся за «зайцами», до сотрудников Росгвардии. Научаться на митингах забирать кого нужно? Хотя при должном использовании подобная функция будет очень полезна для правоохранительных дел...

Глава Госавтоинспекции анонсировал со следующего года более эффективную борьбу с машинами-двойниками. Такая проблема имеет место: на похожую внешне машину ставят поддельный номер и творят что в голову придет, а отвечать приходится гражданину, зарегистрировавшему по всем правилам свой автомобиль.

Чтобы избежать этого, готовится к запуску система, которая представляет собой программу для центров автоматической фиксации административных правонарушений (ЦАФАП). Единый банк данных должен решить этот вопрос. Правда, непонятно как быть, например, зимой, когда номера видны не так отчетливо.

Злоумышленников не пугает ответственность — за управление автомобилем с поддельными номерами предусмотрено наказание лишь в виде лишения прав на срок до одного года, за обнаружение поддельных номеров не во время движения — 2500 рублей...

Госдума РФ ужесточила административную ответственность за повторное самовольное подключение к электрическим и тепловым сетям, приняв соответствующий законопроект в третьем чтении.

За вторичное самовольное подключение к самым скрепным доходам страны — нефте- и газопроводам — наказание было усилено почти год назад. В этом случае можно схлопотать до двух лет ограничения свободы или штраф в 80 тысяч. Что же касается подключения к электро- и тепловым сетям, то здесь все проще: штраф в размере от 15 до 30 тысяч рублей.

И на закуску — о «белых воротничках». Жестче предложено пресекать картельные сговоры, то есть соглашения участников какой-то сферы экономики продавать или покупать товары или услуги по определенной цене. Владельцам компаний, членам совета директоров и топ-менеджерам за умысел в подобном может вскоре светить лишение свободы до шести лет.

Сейчас в Уголовном кодексе есть статья 178 «Ограничение конкуренции», которая предполагает штраф и до трех лет лишения свободы. Федеральная антимонопольная служба (ФАС), внося подобный законопроект, среди прочего предусмотрела норму о том, что ответственность будет ужесточена, если у руководителя при подобных действиях еще к тому же и более 50 процентов компании в собственности.