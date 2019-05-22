ВЦИОМ опубликовал результаты опроса среди жителей Екатеринбурга, посвященного строительству храма.

Как говорится в исследовании, о ситуации, развернувшейся вокруг возведения храма Святой Екатерины в центре города, знает подавляющее большинство екатеринбуржцев (94%).

При этом 74% опрошенных местных жителей выступили против строительства собора на месте городского сквера, и лишь 10% действия властей поддержали.

Напомним, за проведение опроса среди населения Екатеринбурга выступил президент России Владимир Путин, добавив, что меньшинство должно будет подчиниться большинству в вопросе строительства храма.