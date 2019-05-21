Село Центарой Курчалоевского района Чечни попросили переименовать в честь первого президента республики Ахмата Кадырова.

Как передает «Интерфакс», решение переименовать село Центарой в Ахмат-Юрт было единогласно принято на сходе граждан.

В Общественной палате Чечни отмечают, что в данном населенном пункте жил и учился первый президент республики Ахмат Кадыров.

По мнению жителей, решивших увековечить его имя в названии села, Кадыров «имеет выдающиеся заслуги перед чеченским народом и всей Россией», поскольку «именно он сумел добиться победы над терроризмом».