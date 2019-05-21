Над пропастью в трудах: обзор юридических новостей за 21 мая

Госдума сегодня разошлась не на шутку. Нижняя палата парламента изменила в окончательном для себя чтении порядок перевода жилого здание в нежилое. Для того, чтобы документ обрел статус закона, необходимо одобрение Совета Федерации и подписание главой государства, но за этим думается дело не застопорится: законодательный процесс в последние полтора десятилетия превратился в скучный бюрократический процесс.

Главные изменения в порядке перевода жилых помещений в нежилые — следующие: для этого будет вскоре необходимо решение общего собрания собственников, письменное согласие всех примыкающих к этому помещению собственников жилых помещений, а также отдельный вход для нежилого помещения.

Подобный документ готовят к вступлению в силу закона с 1 октября о запрете гостиниц в многоквартирных домах. В основном речь идет о мини-гостиницах или хостелах, где число живущих может исчисляться десятками. Единственной возможностью для организации таких отелей в этом случае останется их размещение не выше первого этажа. Жилую квартиру нужно будет перевести в разряд нежилого помещения, при этом помещения, расположенные под квартирой, должны быть также нежилыми... И еще необходимо соответствовать нормам пожарной безопасности, предусмотреть звукоизоляцию гостиничных номеров, сохранность ценностей (сейф) и прочее.

К другим законотворческим новостям. В отделение реанимации к пациенту вскоре по закону смогут иметь право доступа родители пациента, а также иные члены семьи или его законные представители. Госдума РФ одобрила в третьем чтении такой законопроект, правда, порядок доступа еще должен быть разработан Минздравом. Правда, некоторые комментаторы указывают на то, что существующие медицинские центры не предполагают совместного нахождения пациента с близкими и что такие возможности нужно предусмотреть в только строящихся учреждениях.

Но и на этом не остановились депутаты — и в окончательном третьем чтении приняли законопроект об электронном голосовании. Пока оно скромно названо экспериментом по голосованию на цифровых избирательных участках, которые являются экстерриториальными. Избиратель может реализовать свое активное избирательно право (а именно так называется ваше право голосовать за кого-то), находясь за пределами территории своего участка.

Зачем власти увеличение явки, если все последние выборы заканчивались слишком предсказуемо? А может, затем, что электронное голосование сложнее контролировать? Если рискнете выразить волеизъявление подобным способом — можно подать заявку через сайт госуслуг; потом можно даже передумать, но также потребуется сообщить об этом.

Еще один законопроект также вызывает вопросы. Звучит его титул так: о проведении эксперимента по организации и осуществлению дистанционного электронного голосования на выборах депутатов Мосгордумы.

А как же тайна голосования, где гарантии его соблюдения? С одной стороны, гражданин может проголосовать в кругу своей семьи, с другой — а если это будет в компании лица, от которого гражданин находится в той или иной зависимости (финансовой, профессиональной или прочей)?.. Впрочем, заявление также можно как подать, так и отозвать, но делать это необходимо заблаговременно.

Такую бурную деятельность депутаты развили, наверно, в том числе и из-за адреналина: накануне депутат из ЛДПР обнаружил пустоты под зданием законодательной палаты на Охотном Ряду. Каким образом это произошло, тема для отдельного разговора. Но уже сегодня спикер Володин успокоил общественность: окончательно всё не просядет...