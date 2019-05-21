Ежегодное исследование Deloitte показало, что в России живут более амбициозные миллениалы, чем в других странах.

Как передает РБК, консалтинговая компания Deloitte опубликовала данные восьмого подряд ежегодного «Глобального исследования миллениалов», согласно которому российские представители данного поколения оказались гораздо сильнее обеспокоены коррупцией, чем представители других государств.

Так, в топ-5 главных тревог россиян-миллениалов (людей, родившихся с января 1983 года по декабрь 1994-го) вошли коррупция в бизнесе и политике (38%), разница в доходах (36%), политическая нестабильность и войны (30%), проблемы здравоохранения (26%) и терроризм (26%).

При этом миллениалов по всему миру тревожат несколько иные проблемы: на первом месте у них природные катаклизмы и изменение климата (29%), на втором — разница в доходах (22%), на третьем — безработица (21%).

Кроме того, исследование показало, что представители молодого поколения из России оказались амбициознее своих сверстников из других стран. Три из четырех опрошенных россиян хотят путешествовать (57% респондентов по миру), 66% мечтают о высокой зарплате (52% по миру), 53% готовятся купить недвижимость (49%). В российский топ-5 желаний попало также стремление открыть собственный бизнес, при этом респонденты по всему миру больше своего бизнеса желают изменить общество в лучшую сторону (46%).