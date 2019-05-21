Родителям и иным членам семей разрешили посещать больных в отделениях реанимации и интенсивной терапии.

Как передает агентство городских новостей «Москва», соответствующий закон был принят Госдумой в третьем чтении 21 мая.

Отмечается, что инициатива, авторами которой выступила группа депутатов во главе с Николаем Герасименко, обеспечивает возможность посещения родителями, иными членами семьи или законными представителями пациента при оказании ему стационарной медицинской помощи в медицинской организации в отделении реанимации и палате интенсивной терапии. При этом порядок посещения должен устанавливаться уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

«У родителей, супругов, детей появится возможность быть рядом с родными людьми в тяжелые моменты их жизни. Проект закона длительное время прорабатывался с Минздравом, и сегодня мы можем сказать, что мы вышли на согласованную позицию. Надеюсь, что в самое ближайшее время сможем его принять», — объяснял необходимость принятия инициативы спикер ГД Вячеслав Володин.