Здания в Петербурге защитят от самовольной расклейки объявлений

В Санкт-Петербурге предлагают штрафовать УК, ТСЖ и собственников зданий, которые не удаляют самовольно расклеенную рекламу.

Законопроект об ответственности собственников коммерческих зданий, а также управляющих компаний и ТСЖ за очистку фасадов домов от незаконной рекламы внесён на рассмотрение Законодательного собрания Санкт-Петербурга.

Поправки в городской кодекс об Административных правонарушениях возникли вскоре после того, как депутаты повысили штрафы для самовольных расклейщиков объявлений. По мнению главы фракции «Единой России» в ЗакСе Александра Тетердинко, штрафовать необходимо не только их, но и тех собственников и ответственных за содержание здания, кто не заботится об удалении рекламного мусора с фасадов в срок.

«Сейчас собственники зданий не отвечают за очистку фасадов и элементов благоустройства от объявлений. Мы предлагаем внести изменения в закон и наказывать собственников объектов, с которых месяцами не убираются рекламные плакаты», — цитирует Тетердинко «Парламентская газета».

Также депутату кажется нелогичным, что терпимость к рекламному «загрязнению» не наказывается, в отличие от пренебрежения обычной чистотой фасадов или ликвидацией граффити.

Штрафы за несвоевременную ликвидацию несанкционированных объявлений составят 1–5 тысяч рублей для граждан, 10–50 тысяч для должностных лиц и 100–300 тысяч — для юридических.