Забор вокруг стройки храма в Екатеринбурге снесут "ради согласия в городе"

Инициатор постройки храма в сквере в центре Екатеринбурга снесет забор вокруг площадки по призыву митрополита.

«Митрополит Екатеринбургский обратился в фонд святой Екатерины с просьбой убрать забор. Мы, безусловно, откликнулись на этот призыв ради мира и согласия в нашем городе. Забор будет убран в ближайшее время, строительная площадка сохранится за нами, мы имеем на нее полное право и будем дожидаться результатов опроса», — цитирует заявление директора фонда святой Екатерины Александра Андреева «Интерфакс».

В пресс-службе епархии агентству подтвердили обращение митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла к фонду с просьбой и анонсировали встречу Кирилла с депутатами Госдумы: «Забор вокруг строительной площадки, к сожалению, в настоящее время превратился в символ раздора».

Напомним, с понедельника, 13 мая, в сквере в центре Екатеринбурга продолжались столкновения между сторонниками и противниками постройки храма, а также стражами правопорядка; около ста человек были задержаны, более тридцати — арестованы на разные сроки. Первый забор был повален протестующими в один из вечеров, позднее на его месте установили новый, более капитальный — на вкопанных в землю площадках.

Противники постройки храма недовольны передачей сквера в центре города под эти нужды и связанной с этим, по их мнению, коммерческой застройкой. Инициаторы постройки и городские власти отмечают, что площадка выбрана по итогам многолетнего обсуждения. В Кремле осудили стихийные выступления екатеринбуржцев, однако президент Владимир Путин призвал городские власти решить вопрос компромиссно — с помощью опроса горожан.