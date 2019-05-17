Замглавы Росрезерва отправили под арест за хищение 3 млрд

Басманный суд Москвы отправил под домашний арест замглавы Росрезерва Александра Кирюхина.

Об этом РИА «Новости» рассказала пресс-секретарь суда Юнона Царева. Она уточнила, что Кирюхина отправили под арест до 20 июня по делу о хищениях в рамках исполнения госконтракта на три миллиарда рублей. Подчеркивается, что решение об аресте было принято накануне, но о нем не сообщалось.

Следователь и адвокат другого фигуранта дела заявили, что следствие считает организатором хищения именно Кирюхина. Детали дела не уточняются.