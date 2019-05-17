Самый реальный звонок мертвецу

Когда в конце XX века зарубежные музыканты ударились в совместное творчество, очень быстро стало понятно, что почти любой «фит» – это словно некий знак качества для их общей композиции. Спустя несколько десятилетий фишку начали «рубить» и писатели, и как правило не напрасно.

Весной 2019 года России вышли роман «Отрезанный», написанный признанным мастером психологического триллера Себастьяном Фитцеком в соавторстве с самым популярным в Германии судмедэкспертом Михаэлем Тсокосом, а также снятый по книге фильм «Звонок мертвецу».

Даже искушенный читатель, с одной стороны, прочувствует все особенности работы главного героя, лучшего в стране судебно-медицинского эксперта Пауля Херцфельда – и будет словно чувствовать у себя на плече руку Тсокоса и его голос в своей голове. Ну а Фитцек подарит как всегда закрученную и полную трагизма историю – о том, когда все же стоит делать исключения даже из установленных самим собой непреложных правил и к чему может привести такой излишний ригоризм...