Экс-главу Приволжского района Ивановской области Сергея Сычева осудили и сразу же амнистировали.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на СУ СКР по региону. Уточняется, что Сычева притворили к одному году лишения свободы за злоупотребление должностными полномочиями. Суд постановил, что он незаконно передал в аренду и собственность земельные участки в городе Плес своему родственнику.

При этом, как пишет агентство, Сычева сразу же после приговора амнистировали на основании Постановления Госдумы РФ N6578 от 24 апреля 2015 года «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».