Кошка Грампи Кэт, ставшая героем мемов, умерла в четверг, 14 мая.

Об этом сообщается в ее официальном Instagram. Уточняется, что у кошки была инфекция, с которой она не смогла справиться. Ей помогали ветеринары, однако спасти кошку не удалось.

Грампи Кэт было семь лет. Она известна своей сердитой мордочкой, которая стала мемом. По словам хозяйки, такая внешность кошки, настоящим именем которой было Соус Тардар, была связана с врождённой карликовостью и неправильным прикусом.