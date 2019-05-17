Экипаж SSJ-100 не выпустил закрылки при заходе на посадку

Экипаж сгоревшего в Шереметьево Sukhoi Superjet 100 не выпустил закрылки при заходе на посадку вопреки инструкции.

Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на документ Росавиации, имеющийся в распоряжении редакции. «В режиме "direct mode"/"минимальный режим fcs" автоматический выпуск тормозных щитков (интерцепторов) не предусмотрен, ручной выпуск экипаж не производил», — цитирует агентство документ.

В документе отмечается, что лайнер заходил на посадку без превышения скорости, однако пилот пытался отклонить судно то вниз, то вверх.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что ударившая в SSJ-100 молния не создала опасную ситуацию для самолета.