Активистов "Открытой России" оштрафовали на 5 тысяч за эфир с Ходорковским

Суд в Москве оштрафовал двух активистов «Открытой России» за сотрудничество с нежелательной организацией.

Об этом «Интерфаксу» рассказали в пресс-службе «Открытой России». Уточняется, что суд оштрафовал Татьяну Усманову и Александра Соловьева за организацию прямой линии с бизнесменом Михаилом Ходорковским 27 февраля нынешнего года. По мнению суда, в действиях активистов есть признаки сотрудничества с организацией Open Russia Civic Movement, которая внесена в реестр нежелательных.

«В качестве доказательства суд принял от прокуратуры устав ликвидированного 31.03.19 движения "Открытая Россия" (в котором написано, что движение — российское), цитаты из телеграм-канала, видео-репортаж издания Sota.Vision, а также визитки на английском языке, которые были обнаружены в офисе после визита полиции», — рассказали агентству в организации.

Отмечается, что во время эфира в офис организации пришли правоохранительные органы и взяли объяснительные со всех участников.