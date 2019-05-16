Гидрометцентр предупредил жителей столичного региона о том, что температура воздуха опустится ниже нуля в ночь на 17 мая.

Ранее Sobesednik.ru писал, что в четверг, 16 мая, жителей Москвы и области ожидает переменная облачность, отсутствие осадков и повышенное атмосферное давление.

Как передает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на сообщение Росгидромета, в ночь на 17 мая температура воздуха в регионе может опуститься до минус 2 градусов.

В связи с ожидающимися заморозками синоптики объявили в Москве и области «желтый» погодный уровень.

«Степень интенсивности опасных явлений: желтый — погода потенциально опасна», — сообщили в Гидрометцентре.