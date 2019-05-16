В Госдуме хотят сократить рабочий день до шести часов

Член комитета Госдумы по труду Сергей Вострецов заявил о необходимости сократить рабочий день.

Об этом он рассказал в разговоре с агентством «Москва». По словам Вострецова, в перспективе рабочий день в России может сократиться до шести часов.

«Надо сокращать рабочий день, например, с восьми часов до шести часов. Надо сокращать нагрузку, чтобы люди могли заниматься своим здоровьем. Мне кажется, что шесть часов рабочего дня будет достаточно для человека в нашей стране», — сказал депутат.

Он отметил, что вопрос сокращения трудового дня — мировая тенденция, которая в том числе обсуждается в профильном комитете Госдумы.