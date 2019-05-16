В Архангельске выберут лучшего водителя и почтальона Северо-Запада

Фигурное вождение, замена свечей и сортировка печатных изданий — 16 мая за звание лучшего в профессии поборются почтальоны и водители «Почты России» Северо-западного федерального округа. В Архангельск на макрорегиональный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства приедут 18 участников из 9-и регионов страны.

«Водители и почтальоны — это сердце почты, которое обеспечивает ее жизнеспособность, — подчеркнул директор макрорегиона Северо-Запад Дмитрий Серебренников. — Именно от этих профессий зависят скорость, качество доставки. Эти показатели, в основном, являются определяющими для клиента».

Участники — победители региональных этапов конкурса профессионального мастерства из Архангельской, Ленинградской, Вологодской, Калининградской, Мурманской, Новгородской, Псковской областей, Республики Коми и Карелии.

В Архангельский филиал ФГУП «Почта России» входят семь почтамтов и УФПС Ненецкого автономного округа — филиал ФГУП «Почта России». Услуги почтовой связи предоставляют 630 стационарных отделений почтовой связи, семь передвижных отделений связи. Из них 141 расположены в городах, 489 — в сельской местности и самое северное в мире почтовое отделение на острове Гукера, архипелаге Земля Франца-Иосифа.