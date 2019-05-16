Суд арестовал имущество экс-главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя на сумму почти в 4 млрд рублей.

Об этом пишет в четверг, 16 мая, «Интерфакс». По версии следствия, имущество было незаконно приобретено Постриганем и его близким. Уточняется, что речь идет о 407 объектах недвижимости, среди которых квартиры, земельные участки и базы отдыха, кадастровой стоимостью 935,7 млн рублей, автомобилях Toyota Land Cruiser, Mercedes S350, Audi А8, Audi Q5 стоимостью 9,4 млн рублей и уже отчужденном имуществе на сумму 3 млрд рублей.

Генпрокуратура попросила суд изъять имущество Постриганя в пользу государства.