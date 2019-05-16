Новые сроки светят за пьяные ДТП и за содействие санкциям Запада

Больше ясности со ввозом продуктов и больше ответственности за «содействие санкциям»: обзор юридических новостей.

Начнем с поправок в Уголовное законодательство. В первом чтении нижняя палата парламента одобрила ужесточение наказаний для пьяных водителей, виновных в дорожно-транспортных происшествиях с погибшими или пострадавшими. Поправки предлагается внести в статью 264 Уголовного кодекса. Согласно ним за причинение тяжкого вреда здоровью можно будет получить наказание до семи лет. При гибели человека наказание — от пяти до 12 лет, а если наступила смерть двух или более лиц, то от восьми до 15 лет лишения свободы.

Количество погибших в последние годы, к сожалению, растет — в 2017 году по вине пьяни за рулем погибли 4,3 тысячи человек, в прошлом — 4,6 тысяч...

Дальше адекватности меньше. Следующее предложение опять направлено против распространения информации, в том числе в интернете: депутаты посчитали необходимым запретить сбор, передачу и распространение информации, способствующей введению политических или экономических санкций в отношении России.

То, что автор законопроекта — первый заместитель руководителя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов, свидетельствует о его, законопроекта, прекрасных перспективах. Им же внесены поправки в Уголовный кодекс, которыми вводится новая статья 281.1 «Содействие антироссийским санкциям», схлопотать за это можно от года до пяти лет. Фактически — за распространение информации, что для отдельных профессий является долгом.

Роскомнадзору мало своих обширных полномочий, он хочет больше. Теперь на сайте надзорной службы будут появляться списки сайтов и фамилии авторов недостоверных информационных сообщений, как мы уже все выучили — «фэйк-ньюс». Руководитель ведомства Александр Жаров очень принципиален, обещая, что ни один честный журналист не пострадает. Хотя фраза, согласитесь, странная... Реестр источников и авторов законом о фейках вообще-то не предусмотрен — это инициатива регулятора.

Напомним, что сам Роскомнадзор поначалу выступал против закона, но правительство его поддержало — и документ был стремительно принят, вступил в действие, а регулятор адаптировался к новым реалиям и уже проявляет выходящие за рамки закона инициативы... Не нужно быть Вангой, чтобы спрогнозировать, что ни одно федеральное издание — печатное, электронное или телевидение-радио — не попадут туда на самом деле...

Но вот и хорошая новость. Минсельхоз России уточнил, что в вопросе ввоза продуктов животного происхождения из-за рубежа для личного пользования новых запретов и ограничений не предусмотрено. При этом при возникновении в сопредельных государствах угрозы распространения заразных болезней животных органы ветеринарного надзора должны организовать дезинфекцию транспорта. Тогда под уничтожение все-таки могут попасть пищевые продукты в ручной клади, багаже и почтовых отправлениях, ввозимые для личного пользования из стран, не являющихся членами ЕАЭС.