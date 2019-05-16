ФСБ и СКР в Москве задержали мужчину, которого подозревают в перечислении не менее 50 млн рублей террористам.

Как сообщается на сайте СКР, житель Москвы Георгий Гуев был задержан в рамках уголовного дела по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности).

По версии следователей, мужчина с января 2015 года по май 2019 года «осуществлял сбор денежных средств и оказание финансовых услуг» для «Исламского государства» [деятельность признана экстремистской, запрещена на территории РФ решением суда — прим. Sobesednik.ru].

«В результате противоправной деятельности лицам, принимающим участие в боевых действиях в составе международной террористической организации "Исламское государство", были осуществлены переводы денежных средств в общей сумме не менее 50 млн рублей», — сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Отмечается, что в доме мужчины были найдены банковские карты, мобильный телефоны с инструкциями от координаторов террористов, а также экстремистская литература и атрибутика.

Напомним, 15 мая Sobesednik.ru писал о задержании жителя Ставрополья, вступившего в ряды ИГИЛ и планировавшего совершить теракты на территории региона.