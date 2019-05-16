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МАК запросит проверку подготовки пилотов "Аэрофлота" после ЧП с SSJ-100

Общество
08:01, 16 мая 2019

Эксперты Межгосударственного авиационного комитета собираются проверить характеристики режима ручного управления SSJ-100.

Как передает «Прайм» со ссылкой на источник, знакомый с ходом расследования, Межгосударственный авиационный комитет (МАК), расследующий катастрофу самолета Sukhoi Superjet 100 «Аэрофлота», может рекомендовать проверить качество подготовки пилотов авиакомпании.

Кроме того, эксперты МАК собираются проверить характеристики режима ручного управления SSJ-100, в том числе работу системы в случае попадания в лайнер молнии.

По словам собеседника издания, предварительное донесение о ходе расследования авиакатастрофы в Шереметьево будет готово уже в четверг, 16 мая.

Напомним, 5 мая в Шереметьево при аварийной посадке после удара молнии загорелся SSJ-100 «Аэрофлота», в результате чего погиб 41 человек из 78 находившихся на борту. Пока основной версией в расследовании катастрофы называют ошибочные действия пилотов.

 

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