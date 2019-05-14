Дольщики стали жертвами ГОДА

Руководство строительной компании SDI Group обвиняет окружение миллиардера Года Нисанова в рейдерстве.

Невольными заложниками бизнес-конфликта уже стали тысячи долевых участников жилищного строительства. Президент SDI Group Ильгар Гаджиев, который после полученных угроз был вынужден уехать из России, удивляется тому, что в Россию снова «пришли 90-е», и намерен обратиться к Путину с просьбой поддержать пострадавших дольщиков.

«В случае, если со мной или моими близкими что-то случится, в этом могут быть задействованы представители Нисанова Года Семеновича».

Гаджиев Ильгар Аллаз Оглы

цифра

3,5 млрд долларов составляет состояние Года Нисанова в 2019 году, что ставит его на 34-е место в списке российских миллиардеров.

(«Форбс»)

Вот такое Пирогово

По сообщениям СМИ, проблемы обманутых дольщиков сегодня существуют в 69 регионах России. Почти по всей стране. Лишь с большим трудом с недостроями худо-бедно получается справляться. Да и то, видимо, благодаря личному вниманию к этой теме Владимира Путина. Впрочем, везет дольщикам не везде. И не всегда в их бедах виноват недобросовестный застройщик.

Покупатели пока так и не построенных квартир в подмосковном ЖК «Пироговская Ривьера» не скоро испекут пироги на свое новоселье.

«Кто-нибудь подскажет, на стройке рабочие есть?! Как ни посмотрю в онлайн-камеру: ни людей, никакие работы не ведутся, – возмущается Владимир Иванов. – Раньше видеоотчет снимали каждый месяц, а сейчас и снимать нечего».

На съемках с камер действительно видно: на стройке – ни души

Вместо этого приходится снимать тем, кто приобрел тут жилье в ипотеку. Только снимать не видео, а квартиры – чтобы было где жить в ожидании возобновления строительных работ.

«Корпуса заморожены минимум месяц, – подтверждает другой пострадавший, Руслан Аниськин. – Никакие работы не ведутся, стройка стоит. От откладывания на поздние сроки сдачи жилья ни одному дольщику не легче. Людям снимать квартиры ровно на те же месяцы просрочки».

Даже те счастливчики, чьи корпуса уже сданы, не могут поверить своему счастью. Хотя бы потому, что до счастья им пока далеко. Причем далеко в буквальном смысле. Им каждый день приходится возить детей в школу и детский сад за несколько километров от ЖК. А ведь жителям комплекса обещали образовательные и медицинские услуги не отходя от дома, большой торгово-развлекательный центр с кинотеатром, салоны красоты, кафе и рестораны. Но пока приходится быть сытыми только этими обещаниями. Строительство инфраструктуры в «Пироговской Ривьере» приостановлено тоже.

Так должна была выглядеть «Пироговская Ривьера»

Схожие проблемы возникли и в другом подмосковном ЖК – «АККОРД. Smart-квартал» в Одинцовском районе.

«Стройка 2-й и последующих очередей в этом ЖК, включая объекты обещанной инфраструктуры, застройщиком производиться не будет, а введенные кое-как в эксплуатацию 4 дома так и останутся Хутором Смарт в чистом поле на фоне котлована с инсталляцией из ржавой арматуры», – иронизирует один из дольщиков.

Оба объекта строит (хотелось бы верить, что еще и достроит) одна и та же компания – SDI

Group, и «Собеседник» решил поинтересоваться у ее владельца и президента Ильгара Гаджиева, в чем проблема. Но застать бизнесмена в России не удалось. Оказалось, его уже несколько месяцев нет в стране. Обычная картина, но не в этот раз. Покинул Гаджиев Россию совсем не для того, чтобы кататься по Средиземному морю на яхте, тратя на Французской Ривьере деньги, заработанные на «Пироговской». Скрываться ему пришлось из опасений за свою жизнь.

Основные строительные объекты SDI Group в России:

• ЖК «ВернадSKY» (г. Москва, просп. Вернадского, стр. 78)

• ЖК «Пироговская Ривьера» (МО, Мытищинский район, д. Пирогово, ул. Ильинского, д. 5)

• ЖК «Аккорд. Smart-квартал» (МО, Одинцовский район, д. Митькино, д. 1)

• Кремлевская школа верховой езды на ВДНХ

• Школа танцев (г. Москва, ул. Крылатская, 23)

• Более пятидесяти объектов инфраструктуры города Москвы и Московской области

30% прибыли – Нисанову!

– Ладно я... Мне людей жалко, которые в наши объекты вложились, – говорит в разговоре с «Собеседником» Ильгар Гаджиев. – Пусть у меня решили бизнес забрать, но они-то за что страдают? В комплексах запланировано почти 10 тысяч квартир, более 3 тысяч уже продано, но сдана только первая очередь домов. Все последующие и вся социалка сейчас заморожены. Что это значит? Что обещанную поликлинику люди увидят еще не скоро. Что вместо того, чтобы отдать ребенка в детский сад, им придется нанимать няню и тратить на это деньги. А тем, кто взял на квартиру кредит, придется впустую платить огромные проценты банку за то жилье, которое они получат неизвестно когда.

И обманутые в своих надеждах покупатели – только часть пострадавших.

– Остались без работы более тысячи сотрудников компании, – продолжает перечислять Гаджиев. – А ведь во многих семьях они были единственными кормильцами. Теперь эти семьи оказались без средств к существованию. Начались задержки по выплате налогов, по контрактам с контрагентами, с поставщиками. Мои близкие и знакомые также вложились в эту недвижимость. Они мне доверяли, а получилось…

Получилось, что бизнесмен, который успешно занимался строительством с 1995 года, который заселил в свои дома десятки тысяч семей в Азербайджане, Казахстане, Турции, Узбекистане, недооценил угрозу реалий российского бизнеса.

– Я даже не думал, что отголоски 90-х в стране еще живы, ведь бизнес в России я начал в 2013 году, – вспоминает бизнесмен. – Здесь моим партнером стал зять Года Нисанова Герман Захарьяев и его семья, и мне сразу сказали, что 30% своей прибыли я должен отдавать Нисанову. Якобы для крыши, и вообще. Это, конечно, много, но что делать, я был вынужден согласиться. Вот только когда бизнес в России, как говорится, пошел, их запросы выросли еще больше.

Год Нисанов // фото: Юрий Машков / ТАСС

Основной конфликт разгорелся после того, как SDI Group в рамках проекта «ВернадSKY» решила построить уникальный 25-этажный жилой комплекс бизнес-класса с собственным торговым центром в Западном административном округе Москвы. По данным Росреестра, арендатором земельного участка стала связанная с Нисановым фирма «Илион-Трейд», которая управляет его рынком «Москва» в Люблино. Но в роли генподрядчика «ВернадSKY» выступала именно фирма Гаджиева. Она и документы все оформила, и запустила рекламу.

Первоначальный объем инвестиций в строительство комплекса на проспекте Вернадского оценивался в 5 млрд рублей, и первые продажи пошли хорошо. На горизонте замаячила прибыль в 100 млн долларов.

– Тут-то и начались проблемы, – пояснил работающий с SDI Group юрист Дамир Баширов. – Застройщик решил взять перспективный проект полностью под свой контроль, и Гаджиев даже не возражал, хотя, понятно, был от этого не в восторге. Просто он хотел, чтобы ему компенсировали уже понесенные расходы. По документам и платежкам выходило 359 млн рублей, но партнеры с суммой вложенных нами денег не согласились. Дешевле ведь все забрать даром.

21 января стройплощадку «ВернадSKY» захватил ЧОП «Витязь». И этот захват оказался лишь первым в последующей череде.

На стройплощадке «ВернадSKY» сейчас тишина

«Витязь» в тигровой шкуре

– Вообще-то ЧОП «Витязь» под руководством Максима Котова мы же сами и наняли, но в январе он перестал нам подчиняться, – рассказал Дамир Баширов. – Сначала они захватили «ВернадSKY», а спустя несколько дней – непосредственно офис гендиректора SDI Group.

25 января в кабинет Гаджиева на Кутузовском проспекте, в здании напротив Белого дома, ворвалась группа крепких мужчин, человек 20. Они запретили всем сотрудникам использовать мобильные телефоны и отключили систему видеонаблюдения. После этого в офис приехал человек, похожий на Владислава Юсупова, двоюродного брата Года Нисанова, который собрал топ-менеджмент компании и потребовал беспрекословно выполнять указания некой Флеры Дарданиловны Теплинской, передав ей все флеш-накопители и электронные банковские ключи.

Как выяснил «Собеседник», до этого Флера Теплинская возглавляла компанию «Бизнес-Инвест», учредителем которой в ЕГРЮЛ указан земляк Нисанова Владимир Давидов. Нынешний гендиректор «Бизнес-Инвеста» Алексей Микушко прежде также работал в структурах Нисанова. А бывшая фирма Теплинской была зарегистрирована в здании, принадлежащем Нисанову.

– В январе люди, связанные с Нисановым, захватили мой офис, – говорит Ильгар Гаджиев, – а 24 апреля – уже головной офис всей группы. Мы трижды вызывали полицию, и каждый раз почему-то приезжал один и тот же наряд, что трудно объяснить иначе, как связью Нисанова с местными силовиками.

– При этом сотрудники полиции уверяли, что это ЧОП, а не мы находится в здании на законных основаниях. Можете это представить?! – пояснил юрист Дамир Баширов.

– Три месяца я пытался спасти свой бизнес и честное имя, но я не всесилен, – переживает Гаджиев. – Мне звонили с угрозами – и от имени ФСБ, и воры в законе. Во время моих переговоров с Годом Нисановым в его кабинете было человек 10 охранников, поэтому у меня, к сожалению, нет записи его личных угроз в мой адрес.

Зато есть записи того, как угрожали его люди. И грозили не только ФСБ и МВД, но и физической расправой. В конце концов мне даже пришлось уехать из страны. Но я еще надеюсь вернуться, чтобы продолжать свой бизнес и помочь дольщикам вселиться в купленные ими квартиры. Россия ведь не виновата, что здесь живут такие, как Нисанов.

Вот ведь Год

Представители самого Нисанова причастность своего босса к конфликту отрицают.

«Группа компаний «Киевская площадь» и Год Семенович Нисанов не имеют никакого отношения к ситуации, – заявили «Радио Свобода» в пресс-службе компании Года Нисанова «Киевская площадь».

При этом в распоряжении нашего издания есть ряд опровергающих это аудио- и видеозаписей, на одной из которых Теплинская получает по телефону указания от человека, которого она называет «Год Семенович».

Среди нескольких миллионов москвичей, даже далеких от бизнеса, нам удалось найти только одного Года Семеновича. Его фамилия именно Нисанов.

Неудивительно, что в самой SDI Group произошедшее считают не иначе как рейдерским захватом, предоставив запись того, как находящаяся на прямой связи с «Годом Семеновичем» Флера Теплинская предоставляет в юротдел захваченной компании документ с поддельной подписью.

Результат такой ловкости рук дольщики почувствовали на себе, точнее, на темпе строительства их домов.

– Стройки оказались заморожены, на площадку «Пироговской Ривьеры» рабочих тоже не допустили, а вместо того, чтобы вкладывать деньги в строительство, партнеры стали выводить из компании финансовые средства, – пояснил Ильгар Гаджиев. Всего с 2013 года он вложил в российскую экономику около 2,5 млрд рублей, но говорит, что, помимо исполнения договоренностей о распределении прибыли с Нисановым, связанным с этим миллиардером компаниям из структур SDI Group было переведено еще порядка 1,5 млрд.

Понятно, что в таких условиях ни о какой поликлинике или детском саде новоселы «Пироговской Ривьеры» в ближайшее время могут даже не думать. То есть думать-то они могут, но и только. А тем покупателям квартир, дома которых еще не сданы, остается еще и ругать застройщика. Который, получается, не так уж и виноват в том, что произошло. Хотя, пожалуй, отчасти виноват и он тоже. Не надо было таким партнерам доверять.

Конечно, председатель совета директоров компании «Киевская площадь» Год Нисанов, совладелец мебельного центра «Гранд», отеля «Radisson Славянская» и гостиницы «Украина» и владелец части «Москва-Сити» – предприниматель авторитетный. Особенно среди уроженцев Азербайджана. Особенно среди так называемых горских евреев. Лично из рук Владимира Путина орден Дружбы получил. А Федерация еврейских общин России наградила его премией «Скрипач на крыше».

Вот только терпение силовиков, о связях Нисанова с которыми было столько разговоров, похоже, подошло к концу, и этой весной на нисановских рынках «Москва», «Садовод» и «Фуд-Сити» (это такие современные продуктово-вещевые столичные «черкизоны») прошли полицейские обыски и облавы. Еще раньше от совместного с Годом Нисановым бизнеса отказался бывший однокурсник Путина Ильгам Рагимов. Так что, видимо, в последнее время «скрипач» оказался «не нужен».

Чуть больше месяца назад президент РФ лично поручил чиновникам помочь регионам решить проблему обманутых дольщиков, и нынешняя ситуация вокруг SDI Group, которая прямо противоречит позиции Путина, отнюдь не укрепляет и без того не самые козырные позиции Нисанова в Кремле.

На прошлой неделе Гаджиев через интернет обратился напрямую к самому президенту с просьбой «оказать содействие в восстановлении работоспособности компании и возможности завершения строительства и исполнения принятых на себя обязательств». При этом он просит поддержать даже не его лично, а те семьи, которые от рейдеров пострадали.

А пока этого не произошло, дольщики «Пироговской Ривьеры» и «АККОРД. Smart-квартала» на специализированных форумах успокаивают себя надеждами, что «все будет хорошо».

И уже призывают объединяться для совместной борьбы. Им нечего терять. Кроме будущих квартир, которые у них уже и без того отобрали. Этот Год – явно не их. Впрочем, год еще не закончен.

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Материал вышел в издании «Собеседник» №17-2019.