Молекулярно-генетические экспертизы тел большинства погибших при возгорании Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево завершены.



Как сообщается на сайте СКР, в настоящее время опознаны тела 40 погибших в катастрофе SSJ-100. Кроме того, в ближайшие часы должны закончить идентификацию 41-го погибшего — гражданина США.



По словам официального представителя пресс-службы СКР Светланы Петренко, следователи допросили пострадавших, сотрудников «Аэрофлота» и «иных лиц, которые могут располагать значимой для следствия информацией». Также были назначены «иные экспертизы, результаты которых в совокупности с другими доказательствами позволят восстановить картину произошедшего».



«Следователи со специалистами МАК (Межгосударственного авиационного комитета) продолжают изучение данных изъятых бортовых самописцев лайнера. В различных службах аэропорта Шереметьево, а также ПАО "Аэрофлот" проведены выемки документов, касающихся происшествия», — рассказала Петренко.

Напомним, 5 мая в Шереметьево при аварийной посадке после удара молнии загорелся SSJ-100 «Аэрофлота», в результате чего погиб 41 человек из 78 находившихся на борту. Пока основной версией в расследовании катастрофы называют ошибочные действия пилотов.