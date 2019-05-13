Синоптики рассказали, какая погода ожидает жителей Москвы и области в понедельник, 13 мая.

Как передает портал «Метеоновости», в предстоящие сутки погоду в столичном регионе будет определять атмосферный фронт, который обусловит высокую облачность, кратковременные дожди и понижение атмосферного давления.

Температура воздуха в Москве 13 мая составит 20-22 градуса тепла, по области — до +24 градусов. Ветер подует с северо-востока со скоростью 5-10 м/с.

По словам специалистов, такие метеоусловия могут негативно отразиться на самочувствии и вызывать приступы мигрени, перепады артериального давления, головные и сердечные боли у людей, склонных к сосудистым спазмам.