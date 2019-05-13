МВД Мордовии не сдержало обещание и не дало ответ насчет снимков одного и того же ветерана на акции «Бессмертный полк».

Напомним, на акции «Бессмертный полк» 9 мая в Мордовии с подписанными разными именами портретами одного и того же ветерана появились глава МВД республики Юрий Арсентьев, прокурор региона Александр Филимонов и местный епископ Вениамин (Кириллов). 12 мая пресс-служба МВД Мордовии прокомментировала данное недоразумение, объяснив его тем, что министр Арсентьев разрешил своим друзьям выйти на шествие с фотографией его дедушки. Однако объяснить, почему фотографии были подписаны разными именами, пресс-служба затруднилась и пообещала дать ответ на этот вопрос в понедельник, 13 мая.

Однако, как сообщает Znak.com, теперь начальник пресс-службы регионального МВД Светлана Холодкова отказалась комментировать путаницу с фотографиями, заявив, что данная тема закрыта.

«Принято решение не комментировать эту историю», — сказала Холодкова, попросив не досаждать ей такими вопросами.