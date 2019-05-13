Минтруд предложил законопроект, разрешающий не принимать инвалидов на работу за выплату в размере прожиточного минимума.

Как сообщается на сайте Министерства труда, по действующему закону человек с ограниченными возможностями здоровья имеет право устроиться в компанию по квоте: если штат больше 100 человек — на квоты приходится 2–4% от общего числа мест, если от 35 до 100 человек — не больше 3%. Однако такие правила «неудобны работодателям и неоднозначны», поэтому выполнить квоту по трудоустройству инвалидов крайне сложно.

В связи с этим Минтруд предложил законопроект, по которому работодателям дадут альтернативу трудоустройству инвалидов. Так, отказать в работе человеку с ограниченными возможностями можно будет взамен на компенсационную выплату, сумму которой привяжут к размеру прожиточного минимума в регионе.

«Законопроектом предлагается создавать фонды содействия трудоустройству инвалидов для внесения компенсационной выплаты работодателями как альтернативный вариант выполнения им квоты для приема на работу инвалидов в случае обоснованной невозможности принятия на соответствующее рабочее место инвалида», — рассказали в министерстве.

При этом за отказ трудоустроить инвалида и невыплату соответствующей суммы предприятие будет ждать штраф.

Отмечатся, что новые правила введут в тестовом режиме с января 2020 года по декабрь 2025 года в Якутии, а также Воронежской, Орловской, Свердловской и Тверской областях.