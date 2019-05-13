Активисты намерены провести в Москве гей-парад во исполнение постановления ЕСПЧ о неправомерности запретов ЛГБТ-акций в РФ.

Напомним, в ноябре 2018 года ЕСПЧ признал незаконным запрет российских властей на проведение парадов представителей сообщества ЛГБТ. Постановление суда вступило в силу 6 мая 2019 года.

В связи с этим в понедельник, 13 мая, ЛГБТ-активисты направили в мэрию Москвы уведомление о намерении провести в столице гей-парад и три митинга в защиту прав сексуальных меньшинств.

По словам ЛГБТ-активиста Николая Алексеева, которые приводит «Интерфакс», парад пройдет от памятника Тимирязеву около площади Никитских Ворот по Тверскому бульвару в сторону Пушкинской площади. При этом предполагаемое количество участников не превысит 300 человек.

«Если мероприятие согласуют, у меня нет никаких сомнений в способности московских властей обеспечить безопасность участников акции. Вопрос только в политической воле, никаких требований закона мы не нарушаем, мы собираемся привлечь внимание к нарушению прав представителей ЛГБТ-сообщества в России», — пояснил активист.