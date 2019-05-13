Всероссийский центр изучения общественного мнения выяснил, скольким процентам россиян нравится их нынешняя работа.

Как передает РБК со ссылкой на данные опроса ВЦИОМ, 85% россиян скорее нравится их работа. При этом 78% опрошенных заявили, что готовы продолжать работать даже при отсутствии финансовой необходимости. Из них 56% остались бы на старом месте, а 22% сменили бы работу.

При этом каждый пятый россиянин (21%) хотел бы уволиться и никогда больше не работать.

Кроме того, 68% респондентов уверены, что их зарплата не будет увеличиваться даже в случае улучшения качества работы.

Среди причин выбора профессии россияне назвали обстоятельства (34%), личные увлечения и интересы (30%), размер оплаты труда (17%), отсутствие выбора (17%), престиж и карьерный рост (12%), востребованность профессии (10%), семейные традиции (7%), мнение родственников и друзей (6%) и нежелание идти в армию (1%).