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Вдова Доренко заявила, что журналист знал о аневризме аорты

Общество
14:56, 12 мая 2019

Вдова Сергея Доренко Юлия рассказала, что ее муж проходил обследования и знал о проблемах с сердцем.

Sobesednik.ru ранее сообщил о том, что прощание с Сергеем Доренко на Троекуровском кладбище отменили из-за того, что тело журналиста запретили отдавать его вдове.

Вдова журналиста Юлия в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» рассказала, что Доренко в 2016 году сделал УЗИ сердца, которое выявило аневризму аорты. «8 июня 2016 года он сделал КТ коронарных артерий в другой клинике. Диагноз подтвердился. По словам врачей, операция не требовалось. Через год он снова делал УЗИ для контроля», — сказала Юлия.

Она также добавила, что Доренко «на постоянной основе принимал препараты, снижающие давление».  По словам Юлии, у журналиста были трудные отношения с дочерьми от первого брака. «Со старшей дочерью Екатериной Доренко Сергей не общался несколько лет. С Ксенией созванивался пару раз в год, — сказала вдова Доренко. — Знать о состоянии здоровья моего мужа они не могли», — заключила она.

Юлия также подчеркнула, что Доренко хотел быть кремированным, а также просил разделить свой прах: часть захоронить в земле, а часть развеять на горе Митридат в Керчи, где журналист родился.

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