Губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал о судьбе дома, в котором 12 мая взорвался бытовой газ.
Sobesednik.ru ранее писал о том, что семьям погибших при взрыве газа в жилом доме в поселке Чистоозерном Каменского района Ростовской области выплатят по миллиону рублей.
На своей странице в Instagram губернатор области Василий Голубев написал, что эксперты считают дом не подлежащим восстановлению.
«Судьбу дома определят специалисты. Первое заключение — дом не восстановить. Если будет принято решение о сносе разрушенного и строительстве нового дома, буду требовать, чтобы строили в кратчайшие сроки», — подчеркнул губернатор.
Напомним, взрыв произошел в ночь на воскресенье, 12 мая. В результате погибли двое, в том числе ребенок. Еще двое находятся в больнице.
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В пункте временного размещения. С жителями пострадавшего дома. Беспокоятся о сохранности своего имущества, о восстановлении жилья. Документы на первоочередные выплаты уже оформлены на первых 13 человек. Судьбу дома определят специалисты. Первое заключение - дом не восстановить. Если будет принято решение о сносе разрушенного и строительстве нового дома, буду требовать, чтобы строили в кратчайшие сроки. Поручил минстрою готовить предложения. Глава района после встречи с каждым жителем пострадавшего дома должен доложить предложения об их размещении на время восстановления либо строительства жилья #Ростовскаяобласть