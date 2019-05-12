Губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал о судьбе дома, в котором 12 мая взорвался бытовой газ.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что семьям погибших при взрыве газа в жилом доме в поселке Чистоозерном Каменского района Ростовской области выплатят по миллиону рублей.

На своей странице в Instagram губернатор области Василий Голубев написал, что эксперты считают дом не подлежащим восстановлению.

«Судьбу дома определят специалисты. Первое заключение — дом не восстановить. Если будет принято решение о сносе разрушенного и строительстве нового дома, буду требовать, чтобы строили в кратчайшие сроки», — подчеркнул губернатор.

Напомним, взрыв произошел в ночь на воскресенье, 12 мая. В результате погибли двое, в том числе ребенок. Еще двое находятся в больнице.