Столичная полиция запретила сотрудникам морга выдавать тело журналиста Сергея Доренко его вдове.

Об этом сообщает «Говорит Москва». Как удалось выяснить радиостанции, распоряжение не выдавать тело для захоронения или кремации «в связи с необходимостью повторной судебно-медицинской экспертизы» поступил в морг в ночь на воскресенье, 12 мая. Документ подписан заместителем начальника СЧ СУ УВД по ЦАО Москвы Бахтиным.

Уточняется, что решение о повторной экспертизе было принято после заявления дочерей Сергея Доренко от первого брака — Ксении и Екатерины Доренко, — которые утверждают, что их отец мог быть отравлен.

При этом судмедэксперт пояснил радиостанции, что причина смерти была установлена при первичном вскрытии, повторное вскрытие не проводится.

«Вероятно, документ следует понимать, как необходимость дождаться результатов судебно-химического исследования, которое и так проводится в плановом порядке. Обычно оно занимает три недели, сейчас оно будет максимально ускорено», — объяснил главный судмедэксперт Москвы Сергей Шигеев.

Таким образом, прощание с Доренко, которое должно было пройти 12 мая на Троекуровском кладбище, отменено.