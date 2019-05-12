Прописанным в доме под Ростовом, где взорвался газ, выплатят компенсацию

Семьи погибших при взрыве бытового газа в жилом доме в Ростовской области получат по одному миллиону рублей.

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на правительство региона. Пострадавшим при взрыве выплатят от 200 до 400 тысяч рублей.

Кроме того, как отмечает агентство, компенсацию в размере от 50 до 100 тысяч рублей получат владельцы утраченного имущества. Прописанным в доме направят по 10 тысяч рублей из областного бюджета и столько же из районного.

Напомним, взрыв бытового газа в доме в Каменском районе Ростовской области произошел в воскресенье, 12 мая. В результате погибли два человека, в том числе ребенок. Еще двое находятся в больнице.