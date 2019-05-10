Новокузнецкий активист Игорь Горланов был арестован на 10 суток за проведение двух одиночных пикетов 9 мая.

Как сообщает «ОВД-Инфо» со ссылкой на участницу движения «Протестный Кузбасс» Милу Земцову, активист Игорь Горланов был задержан полицейскими за бессрочный протест на площади Общественных мероприятий Новокузнецка.

Активист был доставлен в отделение полиции, откуда его повезли в суд Центрального района города. Однако Горланов был отпущен, так как судья не пришла к началу заседания.

После Горланов встал в одиночный пикет с плакатом «Долой Путина», за что был снова задержан. За повторное нарушение правил проведения акций активист был арестован на 10 суток.