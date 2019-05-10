Продюсер Mash задержан за использование поддельных документов ради получения информации о трагедии в «Шереметьеве».

Как сообщает «Дождь» со ссылкой на telegram-канал, причиной возможных обысков в офисе проекта могла стать деятельность людей, причастных к Mash после пожара в самолете в аэропорту Шереметьево.

Позже «Интерфакс», сославшись на анонимный источник, подтвердил эту информацию: правоохранителями был задержан продюсер проекта, попытавшийся получить доступ к материалам расследования трагедии в «Шереметьеве».

«При этом он не представился журналистом, а свой запрос подкрепил документом, якобы от имени Генпрокуратуры. Бумага в последствии оказалась поддельной», — заявил источник агентства.

Главный редактор Mash Максим Иксанов подтвердил факт задержания и возбуждения дела. При этом, по словам главреда, при задержанном продюсере не было поддельных документов: «Сотрудника задержали еще позавчера, он до сих пор находится в полиции. Возбуждено уголовное дело. Поэтому отпустят его или нет, совершенно непонятно».