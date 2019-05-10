Переменную облачность, небольшие осадки и грозу обещают жителям столичного региона 10 мая.

Как сообщает портал «Метеоновости», в предстоящую пятницу Москва и область останутся под влиянием атмосферных фронтов.

«При переменной облачности пройдут кратковременные дожди, во второй половине дня возможны грозы. Максимальная температура воздуха в Москве 20..22, по области 17..22 градуса. Юго-восточный ветер подует со скоростью 5-10 м/с, а при грозе его порывы могут достигнуть 15 м/с», — сказано в сообщении.

Синоптики отмечают, что осадки в регионе сделают более комфортной климатическую обстановку для метеозависимых людей: «Кратковременные дожди по-прежнему освежают воздух, что станет положительным фактором для самочувствия большинства горожан».