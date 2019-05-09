Вице-премьер Юрий Борисов заявил, что не считает неисправность самолета причиной трагедии в «Шереметьеве».

Слова чиновника приводит РИА «Новости». Борисов считает, что до окончания расследования причин пожара самолета в аэропорту Шереметьево нет оснований отменять полеты лайнеров SSJ 100.

«Пока окончательные данные комиссии еще не обнародованы, рассматриваются все версии. И пока, по моим данным, претензий к самолету нет. Поэтому оснований для прекращения эксплуатации объективных нет никаких», — сказал вице-премьер.

Напомним, что вечером 5 мая в аэропорту Шереметьево при посадке загорелся самолет Sukhoi Superjet 100. В результате происшествия погиб 41 человек.