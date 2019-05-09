Низкая облачность в Москве сделала невозможным проведение воздушной части парада на Красной площади.

Как передает РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны, решение было принято за несколько минут до начала мероприятия.

«В связи со сложными метеоусловиями по маршруту пролета авиации в Московском регионе авиационная часть парада отменена», — заявили в ведомстве.

Синоптики отметили, что полеты военной авиации при такой погоде были бы небезопасны: «Дело в том, что авиагруппы, как правило, собираются на высоте 350–400 метров, в крайнем случае могут снизиться до 300 метров, самолеты идут в сомкнутом строю, но при сложившихся погодных условиях это было небезопасно».